Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв вважає, що буде доцільно вимірювати споживання блакитного палива не в кубометрах, як прийнято, а в кілокалоріях.

Про це він розповів в ефірі телеканалу “Україна 24”.

Він пояснив, що кілокалорії – це енергетичні одиниці виміру газу, тобто по теплотворенню.

“Ми сьогодні говорили з представниками регулятора … про перехід на енергетичні одиниці. Треба припинити споживати газу в кубах, а почати споживати його, як у всьому цивілізованому світі, в кілокалоріях”, – сказав він.

Такий перехід дозволить зняти питання якості газу, на який скаржаться споживачі.

“Якщо відбудеться перехід на облік газу в енергетичних одиницях, не виникатимуть питання по морозному коефіцієнтові, про калорійність палива, про питання якості газу”, – пояснив Коболєв.