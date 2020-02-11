Про це він розповів в ефірі телеканалу “Україна 24”.
Він пояснив, що кілокалорії – це енергетичні одиниці виміру газу, тобто по теплотворенню.
“Ми сьогодні говорили з представниками регулятора … про перехід на енергетичні одиниці. Треба припинити споживати газу в кубах, а почати споживати його, як у всьому цивілізованому світі, в кілокалоріях”, – сказав він.
Такий перехід дозволить зняти питання якості газу, на який скаржаться споживачі.
“Якщо відбудеться перехід на облік газу в енергетичних одиницях, не виникатимуть питання по морозному коефіцієнтові, про калорійність палива, про питання якості газу”, – пояснив Коболєв.
- Раніше Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що в 124 містах України тарифи на тепло та гарячу воду за грудень 2019 року знизили на 30%. Українці спростували.