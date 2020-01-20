Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що в 124 містах України тарифи на тепло і гарячу воду за грудень 2019 року знизили на 30%.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами прем’єра, вартість послуг в сторону зменшення перерахували 131 підприємство теплокомуненерго. Зокрема, зниження відбулося в 15 обласних центрах: Вінниці, Луцьку, Дніпрі, Житомирі, Запоріжжі, Кропивницькому, Львові, Одесі, Рівному, Тернополі, Харкові, Херсоні, Хмельницькому, Чернігові, Києві.

При цьому перерахунок не проводили в Сумах, Черкасах, Чернівцях, Миколаєві та в Полтаві.

У Кабміні навели приклади зниження сум у платіжках:

по 1-кімнатних квартирах: від 80 грн в Київській області і до 292 грн в Львівській області;

по 2-кімнатних квартирах: від 110 грн в Чернігівській області до 435 грн в Дніпропетровській області;

по 3-кімнатних квартирах: від 140 грн в Дніпропетровській області до 563 грн в Рівненській області.

“А, наприклад, в Тернополі за рішенням органів місцевого самоврядування люди отримали знижку за послуги теплопостачання за три місяці: жовтень, листопад і грудень 2019 року”, – повідомив Гончарук.

При цьому в коментарях під повідомленням Гончарука його заяву розкритикували. Люди пишуть, що в багатьох містах суми в платіжках за грудень виявилися вищими, ніж раніше.

“Куди, маму твою, воно цікаво знижено? 1653 гривні в платіжці за 24 дня при середній температурі +4 в Рівному. Куди це воно, твою дивізію знижено?

Міністр, ти може на вулицю вийди без самоката, в тролейбусі розкажи це громадянам? “,” Чернігів, 2 кімнатна кв.42, 8 кв.м. : Абсолютна неправда. Оскільки сума за грудень вище за листопад майже на 174 грн”,” В Києві з 1500 грн до 1900. Це ніби як більше стало, а не зменшилося”,” Цікаво, чому я отримала платіжку за опалення на 1000 грн більше, ніж зазвичай… “, – пишуть обурені українці.

Раніше Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє теплопостачальникам робити перерахунок у платіжках, якщо знижуються ціни на газ в порівнянні з вартістю, закладеною в тарифі.

Гончарук відзначав, що такі зміни дозволяють зменшувати вартість опалення до 30 %.