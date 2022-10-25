Колаборант Кирило Стремоусов, якого російські окупанти призначили "заступником голови Херсонської адміністрації", поскаржився, що у Херсоні не всі згодні приймати оплату російськими рублями.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РБК, посилаючись на заяву Стремоусова.

Він наголосив, що у Херсоні – який тимчасово окупований росіянами – фіксуються випадки відмови приймати оплату у російських рублях.

Стремоусов пригрозив, що тих, хто відмовляється користуватись валютою окупантів, може чекати відповідальність “за законами воєнного часу”.

“Мешканці Херсона, які сьогодні залишаються у місті, фіксують відмову приймати рублі у розрахунках за продукти. Бариги, які намагаються нажитись на ситуації, будуть обов’язково притягнуті до відповідальності за законами воєнного часу. Херсон ніхто не здає і здавати не збирається”, – заявив колаборант.

Він додав, що всі, хто не прислухається до нього, будуть “видворені на територію укрорейху”.