Про це повідомляє російське пропагандистське видання РБК, посилаючись на заяву Стремоусова.
Він наголосив, що у Херсоні – який тимчасово окупований росіянами – фіксуються випадки відмови приймати оплату у російських рублях.
Стремоусов пригрозив, що тих, хто відмовляється користуватись валютою окупантів, може чекати відповідальність “за законами воєнного часу”.
“Мешканці Херсона, які сьогодні залишаються у місті, фіксують відмову приймати рублі у розрахунках за продукти. Бариги, які намагаються нажитись на ситуації, будуть обов’язково притягнуті до відповідальності за законами воєнного часу. Херсон ніхто не здає і здавати не збирається”, – заявив колаборант.
Він додав, що всі, хто не прислухається до нього, будуть “видворені на територію укрорейху”.
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У Херсоні російські окупанти демонтували пам’ятники російським полководцям Олександру Суворову і Федору Ушакову. Вони вивезли їх під час втечі з міста.