Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
За даними центру, країнами, де зафіксовано найбільшу кількість смертей залишаються США, Італія, Іспанія та Франція.
У США зареєстровано 18 тис. 586 смертних випадків і 496 тис. 535 інфікованих, Італії – 18 тис. 849 (147 тис. 577), Іспанії – 13 тис. 197 (158 тис. 273), Франції – 13 тис. 197 (125 тис. 931).
Всього у світі зафіксовано 1698419 інфікованих.
У свою чергу, одужали – 376677 людей.
- В Україні станом на ранок 10 квітня зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 311 нових випадків.