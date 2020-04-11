Станом на ранок суботи загальна кількість померлих від коронавірусу у світі становить 102764 особи.

Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

За даними центру, країнами, де зафіксовано найбільшу кількість смертей залишаються США, Італія, Іспанія та Франція.

У США зареєстровано 18 тис. 586 смертних випадків і 496 тис. 535 інфікованих, Італії – 18 тис. 849 (147 тис. 577), Іспанії – 13 тис. 197 (158 тис. 273), Франції – 13 тис. 197 (125 тис. 931).

Всього у світі зафіксовано 1698419 інфікованих.

У свою чергу, одужали – 376677 людей.