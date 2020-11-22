Хав'єр Санчес - менеджер технологічної компанії Akvelon і колишній інженер Amazon - створив застосунок MeowTalk для перекладу котячого нявкання на людську мову.

Про це повідомляє BBC.

Творці стверджують, що у кішок є свої унікальні звуки, які означають певні бажання тварини.

MeowTalk використовує машинне навчання і переводить нявкання на одну з дев’яти фраз, які відображають настрій або потреби кота. Наприклад: “Нагодуй мене!”, “Я злюся!”, “Дайте мені спокій!”

Записуючи і маркируючи звуки, застосунок може краще розуміти голос кожної окремої кішки – чим більше його використовують, тим точнішим воно стає.

За словами Хав’єра Санчеса, кінцева мета – розробити розумний нашийник, щоб технологія миттєво перетворювала нявкання вашої кішки на людську мову і ви змогли чути, що говорить тварина в будь-який момент.

Застосунок MeowTalk вже доступний для користувачів Android і iOS – поки в бета-версії. Завантаження безкоштовне, але якщо ви хочете розблокувати всі функції і отримати повний доступ, потрібно заплатити 99 центів.