Шведський інженер Ханс Форсберг, старший співробітник в області штучного інтелекту і робототехніки в компанії AFRY, придумав "розумну" годівницю для птахів - вона видає корм в обмін на кришки від пляшок.

Про це він розповів на форумі Hackster.

На задньому подвір’ї будинку Форсберга давно живе зграя диких сорок. Одного разу він помітив, що птахи намагаються розкрити вуличні ліхтарі біля його будинку. Так йому прийшла ідея створити “розумну” годівницю для птахів – щоб сороки приносили йому дрібне сміття, а натомість отримували їжу.

Годівниця, що створена з побутових відходів, допомогла розробнику збирати кришки на переробку і очищати територію від сміття.

Проте у Форсберга пішло кілька років, щоб натренувати птахів шукати кришки.

Механізм працює так: сорока опускає кришку в спеціальний отвір, з віконця випадає корм.

Форсберг пригвинтив годівницю до дерев’яного столу і встановив камеру з датчиками, які відповідають за видачу насіння або горіхів.

Розробник вважає, що він перший, хто застосував такий спосіб збору відходів.

В майбутньому він сподівається навчити птахів приносити не тільки кришки, а й інше сміття.