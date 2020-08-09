Колишній король Іспанії Хуан Карлос переїхав до Об'єднаних Арабських Еміратів на тлі розслідування корупції.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

На знімку, опублікованому іспанської медіа-групою NIUS, видно, як колишній монарх прибуває в Абу-Дабі.

Його від’їзд викликав в Іспанії великі суперечки про монархію і спекуляції про те, куди поїхав колишній король.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що він побував в Домініканській Республіці на Карибах чи в Португалії.

Але тепер з’явилися повідомлення про те, що Хуан Карлос займає цілий поверх п’ятизіркового готелю Emirates Palace в Абу-Дабі. Також повідомляється, що колишній король має тісні контакти з наслідним принцом Абу-Дабі Мухаммедом бен Заїдом ан-Нагаяном.

Королівська родина і уряд Іспанії поки відмовляються коментувати місцезнаходження Хуана Карлоса.