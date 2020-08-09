Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
На знімку, опублікованому іспанської медіа-групою NIUS, видно, як колишній монарх прибуває в Абу-Дабі.
Його від’їзд викликав в Іспанії великі суперечки про монархію і спекуляції про те, куди поїхав колишній король.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що він побував в Домініканській Республіці на Карибах чи в Португалії.
Але тепер з’явилися повідомлення про те, що Хуан Карлос займає цілий поверх п’ятизіркового готелю Emirates Palace в Абу-Дабі. Також повідомляється, що колишній король має тісні контакти з наслідним принцом Абу-Дабі Мухаммедом бен Заїдом ан-Нагаяном.
Королівська родина і уряд Іспанії поки відмовляються коментувати місцезнаходження Хуана Карлоса.
- Раніше повідомлялося, що колишній король Іспанії Хуан Карлос I, який опинився в центрі корупційного скандалу, вирішив покинути країну. Про своє рішення він повідомив нинішнього монарха, свого сина Філіпа VI.