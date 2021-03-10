Колишній народний депутат від "Партії регіонів" та групи "Відродження" Андрій Шипко став виконувачем обов'язків директора Національного інституту раку.

Про це заявила віцепрем’єрміністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

“Сьогодні в Національному інституті раку свою роботу розпочинає екс-регіонал Андрій Шипко. Буде директором. Призначив його Максим Степанов”, – написала Стефанишина.

До свого допису у Facebook вона додала фото 2013-го року, на якому зображено листування тоді ще депутата Андрія Шипка у Верховній Раді.

“Не маючи жодних на те повноважень, він «рішає» питання «ліцензування медпрактик»”, – пише Стефанишина.

Вона також нагадала, що Шипко голосував за диктаторські закони 16 січняє, фігурантом корупційних розслідувань (https://cutt.ly/szvExiQ), був заступником Юрія Вілкула (батька екс віцепрем’єр міністра України уряду Азарова – Олександра Вілкула) в Дніпропетровській обласній раді, а також 15 років працює винятково на державних посадах, і при цьому “має розкішні будинки, квартири, багато нерухомого майна та елітних авто”.

Андрій Шипко — нардеп VII та VIII скликань, член “Партії регіонів” (2006—2014), після Євромайдану — позапартійний, член партії Відродження (2015—2019).

З квітня 2020 року Шипко був першим заступником в.о. директора Національного інституту раку.