Про це Євген Шевченко написав у своєму Telegram-каналі.

“Прочитав Путіна. Дуже сильна смислова стаття з боку Кремля. Виділено основні позиції щодо історичних подій у взаєминах Росії, України та Білорусі. Є і бачення майбутнього. Поки це бачиться, як поглиблення конфлікту, аж до військової фази, якщо продовжиться тут зовнішнє управління і антиросійська ідеологія”, – написав нардеп.

За словами Шевченка, Україні потрібно “звільнитися від диктатури заходу”.

“І Білорусь, як ніхто нам потрібна у примиренні нас як всередині України, так і з Росією. Бо тільки дурні або брехливі політики говорять нам, що проблеми України в режимі Путіна або Лукашенка, а змінивши їх – ми вирішимо всі наші негаразди і повернемо всі наші території. Це не так, Путін і Лукашенко лише зовнішній прояв волі своїх громадян”, – сказав Шевченко.

Шевченко вважає, що з 2004 року українські політики повернули Україну проти росіян, а останнім часом і проти білорусів.

“Змінити своїх сусідів ми не зможемо, міняти потрібно перш за все політику щодо своїх громадян, які не згодні із націоналістами і американістами, а також політику щодо Росії і Білорусі. Адже це наші братські народи”, – написав нардеп, зазначивши, що Україні “пора прокинутися від цього п’яного чаду”.