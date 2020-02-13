Українські олігарх Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов відкрили на заході України дві фірми, пов'язані з виробництвом зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє газета “Ліца“, посилаючись на інформацію аналітичної платформи YouControl.

В кінці січня 2020 року було зареєстровано дві ТОВ — “Таргет-М” (код 43477833) та “Рокіт-М” (код 43476164), основним видом діяльності яких є “Виробництво зброї та боєприпасів”.

“Таргет-М” зареєстрована за адресою: місто Дрогобич, Львівська область, вул. Бориславська, 82. За цією ж адресою розташовується Дрогобицький нафтопереробний завод.

А “Рокіт-М” розташувалася за адресою: місто Надвірна, Івано-Франківська область, вулиця Майданська, 5. За тією ж адресою розташований Надвірнянський нафтопереробний завод.

Кінцевими бенефіціарами цих НПЗ є олігархи та колишні власники “ПриватБанку” Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.

Також Коломойський та Боголюбов є кінцевими бенефіарами пов’язаних з виробництвом зброї “Таргет-М” та “Рокіт-М”, які з’явилися напередодні.

Бенефіціари “Таргет-М”:

Бенефіціари “Рокіт-М”:

90% обох компанія належать цим нафтопереробним заводам, а 10%, які залишилися — такій собі GRAY FOX INTERNATIONAL LLC (Флорида, США).