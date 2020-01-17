За 1,5 місяці у справах «ПриватБанку» подано 285 судових позовів

Пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським структури за грудень і початок січня подали в цілому 285 судових позовів. Юристи "ПриватБанку" підтвердили цю інформацію.

Про це повідомляє видання “НВ Бізнес”.

Всі позови можна розбити на групи:

Перша група, так звані трансформаційні – 220 позовів

Позови подані до Господарського суду Києва компаніями, що пов’язані з колишніми власниками банку, які напередодні націоналізації “ПриватБанку” стали його позичальниками в результаті трансформації/реструктуризації його корпоративного кредитного портфеля на 127 млрд грн. Зараз з урахуванням відсотків сума боргу становить 213 млрд грн. Тоді ці компанії отримали в “ПриватБанку” гроші під 10,5% річних на підставі договорів поручительства, погасили борги попередніх позичальників, надавши менш якісне заставне майно. За словами заступника голови правління “ПриватБанку” Галини Пахачук, всі пов’язані з колишніми власниками особи винні банку близько 240 млрд грн.

Тепер ці 36 трансформаційних компаній хочуть через суд визнати недійсними договори поруки та кредитні угоди.

Позови міноритарних акціонерів в Госпсуд Києва – 45

До націоналізації банку Олександр Дубілет був його міноритарним акціонером – йому належало 2,7249% акцій. Аналогічні позови до Господарського суду Києва в кінці грудня 2019 року подали і інші колишні керівники “ПриватБанку”, серед них: колишній перший заступник голови правління Тимур Новиков (1,3625%), колишній перший заступник голови правління Олег Горохівський (0,3236%), експерший заступник голови правління Володимир Яценко (0,3229%), ексзаступниця голови правління Тетяна Гур’єва (0,2422%), ексзаступниця голови правління Людмила Шмальченко (0,1614%) та інші.

Вони оскаржують процедуру bail-in – примусову конвертацію їх депозитів в нові акції банку, які були випущені в грудні 2016 року під час націоналізації “Приватбанку”. За словами юристів “ПриватБанку”, ці позови подані, так як 21 грудня закінчувався термін позовної давності (3 роки), коли вони могли б це зробити.

Позови проти керівництва “ПриватБанку” – 20

Профспілка, створена Максимом Шевченком, який відповідає в “ПриватБанку” за повернення боргів, почала подавати позови в суди міста Дніпро, намагаючись скомпрометувати голову правління банку Петра Крумханзла і нинішню наглядову раду банку на чолі з Шерон Іскі. Дії цієї профспілки інформаційно підтримуються нардепом від “Слуги народу” Олександром Дубінським. Як повідомляє видання, цю профспілку обслуговує місцева дніпропетровська юридична компанія Sherman.

Нагадаємо, “ПриватБанк” був націоналізований у грудні 2016 року. У квітні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію незаконною. Після НБУ, Мінфін та “ПриватБанк” подали апеляцію на це рішення.