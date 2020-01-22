Коломойський виграв суд у НБУ щодо погашення частини боргів

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Компанія “Гаджибей” у жовтні 2014 року надала Нацбанку в заставу дві земельні ділянки в Одеській області в якості забезпечення за кредитом рефінансування, що надавався “ПриватБанку” до націоналізації. Оскільки компанія не виконала взятих на себе зобов’язань майнового поручителя “ПриватБанку”, Національний банк з метою погашення заборгованості через звернення стягнення на заставне майно подав позов до Господарського суду Одеської області.

Проте у жовтні 2018 року суд першої інстанції, а у жовтні 2019 року суд апеляційної інстанції відхилили позовні вимоги, обґрунтувавши свою позицію тим, що Національний банк повинен був здійснювати стягнення застави з ТОВ “Гаджибей” лише у випадку неможливості списання коштів з банківських рахунків “ПриватБанку”.

Зазначається, що під час подання позову НБУ керувався нормами, зокрема закону України “Про Національний банк України”, згідно з яким, регулятор наділений правом як списувати кошти з рахунків банків-боржників, так і звертати стягнення на заставлене майно з фінансових та майнових поручителів. Таке право є переважним і безумовним щодо задоволення кредиторських вимог Національного банку за наданими кредитами рефінансування, за якими настав строк погашення.

Крім того, Верховний Суд неодноразово вказував, що право безспірного списання коштів з рахунків “ПриватБанку” не є обов’язком НБУ, тому жодним чином не виключає та не може виключати визначене законом право на звернення стягнення на предмет іпотеки, зокрема в судовому порядку.

“Ми не погоджуємося з рішенням Верховного Суду та переконані, що воно суперечить нормам чинного законодавства. Таке рішення створює ризик, коли ексвласники “ПриватБанку” зможуть уникнути відповідальності за невиконання взятих на себе зобов’язань. Крім того, така позиція, коли суд своїм рішенням обмежує право кредитора на обрання будь-якого із передбачених законом способу задоволення кредиторських вимог, створює правову невизначеність та порушує права не тільки Національного банку, а й інших кредиторів, які намагаються стягнути заборгованість у передбачений законом спосіб”, – наголосив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

Нагадаємо, “ПриватБанк” був націоналізований у грудні 2016 року. У квітні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію незаконною. Після НБУ, Мінфін та “ПриватБанк” подали апеляцію на це рішення.