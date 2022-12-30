Про це повідомляють #Букви.
У “Дії” запитали українців, коли вони хочуть святкувати Різдво. На вибір було представлено декілька варіантів відповідей, серед яких 25 грудня, 7 січня, обидві дати.
Результати голосування наступні:
- Святкувати Різдво 25 грудня – 58,99%
- Святкувати Різдво 7 січня – 25,48%
- Святкували Різдво в обидві дати – 15,59%
- Не святкую Різдво – 2,94%
Загалом в опитуванні взяли участь 1 531 253 українці.
- Більшість християн світу – православні, католики та греко-католики за замовчуванням відзначають Різдво Христове 25 грудня. Число та місяць, більш логічно, називати умовними, адже справжньої дати народження Ісуса Христа не знайти в жодному документі. Проте в українському середовищі протягом останнього століття головне релігійне свято було викреслено з життя народу, календаря та історії, а згодом перенесено на 7 січня.