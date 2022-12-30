У застосунку "Дія" завершилось голосування щодо дати святкування Різдва Христового в Україні.

Про це повідомляють #Букви.

У “Дії” запитали українців, коли вони хочуть святкувати Різдво. На вибір було представлено декілька варіантів відповідей, серед яких 25 грудня, 7 січня, обидві дати.

Результати голосування наступні:

Святкувати Різдво 25 грудня – 58,99%

Святкувати Різдво 7 січня – 25,48%

Святкували Різдво в обидві дати – 15,59%

Не святкую Різдво – 2,94%

Загалом в опитуванні взяли участь 1 531 253 українці.