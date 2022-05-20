Про це йдеться в повідомленні американського видання The New York Times.
Раніше стало відомо, що комітет із бюджету Німеччини в Бундестагу проголосував за позбавлення Шрьодера привілеїв на суму понад 400 00 євро. Приводом для цього стала відмова колишнього канцлера відмежуватися від зв’язків із Путіним та російськими енергетичними компаніями, навіть у той час, як Росія здійснює військову агресію проти України.
Наразі стало відомо, що Шрьодер пішов у відставку з посади голови правління “Роснафти”, що контролюється російською державою.
- Раніше колишній канцлер Німеччини втратив посаду через зв’язки з РФ.
- Також видання The New York Times у своїй статті закликало визнати, що Росія — фашистська держава.