Ексканцлер Німеччини Герхард Шрьодер, що є близьким другом президента РФ Володимира Путіна, йде з посади голови правління нафтового гіганта "Роснафта".

Про це йдеться в повідомленні американського видання The New York Times.

Раніше стало відомо, що комітет із бюджету Німеччини в Бундестагу проголосував за позбавлення Шрьодера привілеїв на суму понад 400 00 євро. Приводом для цього стала відмова колишнього канцлера відмежуватися від зв’язків із Путіним та російськими енергетичними компаніями, навіть у той час, як Росія здійснює військову агресію проти України.

Наразі стало відомо, що Шрьодер пішов у відставку з посади голови правління “Роснафти”, що контролюється російською державою.