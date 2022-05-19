Колишній канцлер Німеччини Герхард Шрьодер, якого піддали критиці через те, що не розірвав свої ділові зв’язки з РФ після нападу на Україну, змушений буде відмовитися від посади в парламенті Німеччини (Бундестазі). Так постановив парламентський бюджетний комітет 19 травня.

Про це інформує американський телеканал CNN із посиланням на заяву Бундестагу.

Урядова коаліція Німеччини, очолювана Соціал-демократичною партією (СДПН), членом якої досі є Шрьодер, і партією, яку він колись очолював, ухвалила рішення щодо позбавлення його спеціальних прав як колишнього канцлера через його постійні ділові зв’язки з РФ. Однак ексканцлер продовжуватиме отримувати пенсію та матиме особисту охорону.

78-річний Шрьодер очолював Німеччину на посаді канцлера з 1998 по 2005 рік і відомий своїми довготривалими особистими стосунками з президентом РФ Путіним.

Окрім цього, 19 травня Шрьодер також зіштовхнувся з закликами Європейського парламенту накласти санкції через його постійні ділові та політичні зв’язки з РФ. У резолюції Європарламенту йдеться, що санкції ЄС після вторгнення в Україну мають бути поширені “на європейських членів правління великих російських компаній та політиків, які продовжують отримувати російські гроші”.

У резолюції названо колишнього канцлера Австрії Вольфганга Шюсселя та колишнього прем’єр-міністра Франції Франсуа Фійона як двох прикладів, які нещодавно залишили свої посади в російських компаніях, і “настійно вимагає, щоб інші, такі як Карін Кнайсль (колишній міністр закордонних справ Австрії) та Герхард Шрьодер вчинили так само”.

Наразі Шрьодер обіймає керівні посади в російських енергетичних компаніях “Північний потік-1 і 2” та нафтовій компанії “Роснефть”, де він є головою наглядової ради. Ексканцлер ФРН також планував посісти пост наглядової ради підконтрольного Кремлю “Газпрому”.

У березні канцлер Німеччини Олаф Шольц попросив Шредера піти у відставку з багатьох посад у російських державних компаніях, заявивши, що його зв’язки з РФ не відповідають суспільним інтересам. Політики по всій Німеччині кілька місяців дорікали колишньому канцлеру за те, що він не розриває ділові зв’язки з РФ. На початку березня власна команда Шрьодера в Бундестазі подала у відставку на знак протесту, оскільки не змогла переконати його змінити думку.