Про це інформує американський телеканал CNN із посиланням на заяву Бундестагу.
Урядова коаліція Німеччини, очолювана Соціал-демократичною партією (СДПН), членом якої досі є Шрьодер, і партією, яку він колись очолював, ухвалила рішення щодо позбавлення його спеціальних прав як колишнього канцлера через його постійні ділові зв’язки з РФ. Однак ексканцлер продовжуватиме отримувати пенсію та матиме особисту охорону.
78-річний Шрьодер очолював Німеччину на посаді канцлера з 1998 по 2005 рік і відомий своїми довготривалими особистими стосунками з президентом РФ Путіним.
Окрім цього, 19 травня Шрьодер також зіштовхнувся з закликами Європейського парламенту накласти санкції через його постійні ділові та політичні зв’язки з РФ. У резолюції Європарламенту йдеться, що санкції ЄС після вторгнення в Україну мають бути поширені “на європейських членів правління великих російських компаній та політиків, які продовжують отримувати російські гроші”.
У резолюції названо колишнього канцлера Австрії Вольфганга Шюсселя та колишнього прем’єр-міністра Франції Франсуа Фійона як двох прикладів, які нещодавно залишили свої посади в російських компаніях, і “настійно вимагає, щоб інші, такі як Карін Кнайсль (колишній міністр закордонних справ Австрії) та Герхард Шрьодер вчинили так само”.
Наразі Шрьодер обіймає керівні посади в російських енергетичних компаніях “Північний потік-1 і 2” та нафтовій компанії “Роснефть”, де він є головою наглядової ради. Ексканцлер ФРН також планував посісти пост наглядової ради підконтрольного Кремлю “Газпрому”.
У березні канцлер Німеччини Олаф Шольц попросив Шредера піти у відставку з багатьох посад у російських державних компаніях, заявивши, що його зв’язки з РФ не відповідають суспільним інтересам. Політики по всій Німеччині кілька місяців дорікали колишньому канцлеру за те, що він не розриває ділові зв’язки з РФ. На початку березня власна команда Шрьодера в Бундестазі подала у відставку на знак протесту, оскільки не змогла переконати його змінити думку.
- Нагадаємо, офіс Герхарда Шрьодера, що фінансується державою, закриють, а решту його співробітників перерозподілять на тлі наростального занепокоєння через відмову ексканцлера Німеччини дистанціюватися від президента РФ Володимира Путіна.
- Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що допоки колишній канцлер Німеччини Герхард Шрьодер буде членом керівної Соціал-демократичної партії ФРН, німецький уряд не зможе ефективно та переконливо протидіяти російській агресії.
- Президент України Володимир Зеленський мав розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом й обговорив із ним низку актуальних і важливих для України питань.
- Раніше Німеччина надала Україні кілька десятків броньованих зенітних машин. Після дебатів щодо передавання важкого озброєння це стало серйозною зміною в політиці, яку схвалив уряд ФРН.