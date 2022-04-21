Російський мільйонер, колишній топменеджер однієї з найбільших газових компаній Росії "Новатек" Сергій Протосеня знайдений мертвим в Іспанії. Окрім нього мертвими знайшли його дружину та доньку.

Про це повідомляє іспанське видання Elclaso.

За даними іспанських правоохоронців, у місті Льорет-де-Мар було знайдено тіла трьох осіб. Поліціянти не стали повідомляти імена знайдених осіб, проте за даними місцевих ЗМІ йдеться про російського мільйонера Сергія Протосеню, його дружину та доньку.

Зазначається, що на тілах 18-річної доньки та дружини мільйонера — сліди ножових поранень. Їх знайшли у кімнатах вілли, яка їм належить.

Тіло самого мільйонера знайшли у саду. Згідно з даними, він помер унаслідок задушення. Поруч з тілом Сергія Протосені знайшли сокиру та ніж.

За попередньою версією поліціянтів, Протосеня міг вбити своїх рідних, а потім здійснити самогубство. Водночас правоохоронці перевіряють версію чи не може це бути замаскованим спланованим вбивством, яке здійснили інші особи.

Сусіди сім’ї розповіли, що Протосені ніколи не скаржились на насильство. Також за словами сусідів, з дому мільйонера ніколи не було чутно криків.

Відомо, що Сергій Протосеня володів 400 мільйонами євро. Майже весь час він з сім’єю проживав у Франції, а до Іспанії вони приїхали на великодні канікули.

ДОВІДКА: “Новатек” — російська газова компанія з міста Новокуйбишевськ Самарської області, другий за обсягами видобутку виробник природного газу в Росії. У 2021 посіла 8-е місце в рейтингу найбільших приватних компаній РФ за версією Forbes.