Військово-морські сили України (ВМС) готуються до повномасштабних бойових дій з Російською Федерацією. Не виключено, що Росія почне наступ з території окупованого Криму.

Про це заявив командувач ВМС України Олексій Неїжпапа в інтерв’ю виданню “Думская”.

Так, Неїжпапа не виключає, що російські війська можуть спробувати захопити території Херсонської області для того, щоб пустити воду з Дніпра в Крим.

“Ми готуємося (до таких дій РФ – ред.). Все розповісти не можу, але ось вам маленький факт. Дальність ракетного комплексу “Нептун” дозволяє застосовувати його з материкової України на підходах до Севастополя. Ось там і подивимося”, – наголосив він.

Командувач ВМС зазначив, що у разі повномасштабної конфронтації з РФ буде багато втрат як серед військових, так і серед цивільного населення.

“Більшість зараз цього не розуміють – хоча в країні сьомий рік йде війна”, – додав Неїжпапа.

За його словами, як тільки в Криму почнуть відновлювати Північно-Кримський канал, це буде сигналом про підготовку Росії до конфронтації.