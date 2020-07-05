Про це заявив командувач ВМС України Олексій Неїжпапа в інтерв’ю виданню “Думская”.
Так, Неїжпапа не виключає, що російські війська можуть спробувати захопити території Херсонської області для того, щоб пустити воду з Дніпра в Крим.
“Ми готуємося (до таких дій РФ – ред.). Все розповісти не можу, але ось вам маленький факт. Дальність ракетного комплексу “Нептун” дозволяє застосовувати його з материкової України на підходах до Севастополя. Ось там і подивимося”, – наголосив він.
Командувач ВМС зазначив, що у разі повномасштабної конфронтації з РФ буде багато втрат як серед військових, так і серед цивільного населення.
“Більшість зараз цього не розуміють – хоча в країні сьомий рік йде війна”, – додав Неїжпапа.
За його словами, як тільки в Криму почнуть відновлювати Північно-Кримський канал, це буде сигналом про підготовку Росії до конфронтації.
- У МЗС закликали українців «ментально» готуватися до військового наступу РФ.