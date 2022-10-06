Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу.

Практику застосовують масово. Зокрема вже спалювали тіла нещодавно мобілізованих росіян.

“Російське командування на тлі успішних контрнаступальних дій ЗСУ з метою приховування реальних втрат масово застосовують практику спалювання тіл загиблих, в тому числі й нещодавно прибулих в рамках мобілізації”, – сказала вона.

Ще у липні було відомо, що російські окупанти спалюють тіла власних солдатів у Херсоні. ГУР Міноборони України заявляло, що на околицях Херсону неодноразово помічено місця з великою кількістю обгорілих тіл. Тіла важко ідентифікувати через пошкодження вогнем.

Крім того, загиблих окупантів не вивозять, щоб не платити “гробові”. 25 вересня ДПСУ заявили, що росіяни забрали загиблого замполіта зі Святогірська, але залишили інших військових у лісах. Родина замполіта отримала виплати та його поховано з почестями.