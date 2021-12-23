Комітет Конгресу США надіслав листа до президента Live Nation Entertainment Майкла Рапіно з вимогою надати інформацію щодо організації музичного фестивалю Astroworld у Техасі (США), на якому загинули десятеро осіб і сотні зазнали травмувань.

Про це йдеться у документі Комітету Конгресу США.

Вимоги Комітету Конгресу США охоплюють 8 пунктів. Зокрема, Комітет вимагає від організатора звіту щодо того, чи вжила компанія Live Nation Entertainment відповідних заходів, щоб забезпечити безпеку 50 тис. відвідувачів фестивалю.

“Наприклад, звіти показують, що охоронний та медичний персонал був недосвідчений або погано підготовлений для роботи при масових травмах. Деякі учасники заявили, що встановлені барикади ускладнювали відступ. Експерти стверджують, що організатори фестивалю Astroworld не звернули увагу на попереджувальні знаки. Наприклад, сотні фанів прорвали металеві барикади на тому ж фестивалі у 2019 році, отримали травми. За кілька годин до виступу 5 листопада 2021 року десятки шанувальників зламали паркан через вхід на фестиваль, що свідчить, що організатори, можливо, не були підготовлені до такого натовпу того дня”, – йдеться у листі.

Також у документі повідомляється, що це не перше порушення безпеки компанією під час організації концертів. Зокрема, Live Nation Entertainment неодноразово штрафували або подавалися до суду. Комітет Конгресу США нагадав, як у 2011 році внаслідок обвалу сцени в Індіані загинули семеро осіб і було поранено 61 відвідувача, а у 2013 році співробітник концерту в Нью-Йорку отримав пошкодження мозку після того, як навантажувач врізався в його будку. З 2016 по 2019 рік компанія отримала десять штрафів за порушення техніки безпеки.

Відповідь на лист Комітет Конгресу США вимагає надати до 7 січня 2022 року. Крім того, просить провести брифінг з викладених проблем до 12 січня 2022 року.