Комітет Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує парламентарям прийняти відставку міністра оборони Андрія Тарана.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Парламенту.

У сьогоднішньому порядку денному це питання включено до розгляду.

Повідомляється, що комітет розглянув заяву Андрія Тарана про відставку із займаної посади і прийняв рішення рекомендувати Раді прийняти її.

Нагадаємо, що напередодні Андрій Таран подав до Ради заяву про відставку з посади міністра оборони. Його місце може зайняти Олексій Резніков, який наразі є міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зауважимо, що міністр оборони Андрій Таран, якому загрожує звільнення, за словами журналіста Юрія Бутусова, особисто погоджував план захоплення “вагнерівців”.

“Я стверджую, що існує документ за підписом Міністра оборони України, де повністю розписано план спецоперації і він затверджений міністром. Хочу нагадати, що в нас міністр кадровий генерал ГУР МО, і він на себе взяв відповідальність і санкціонував цю таємну операцію”, — наголосив Бутусов.

Андрій Таран був призначений на посаду міністра оборони ще 4 березня 2020 року.