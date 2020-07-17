Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, від правоохоронного комітету ВРУ антикорупційного прокурора обиратимуть:

Від фракції “Опозиційна платформа – За життя” Андрій Гуджал.

“Людина, яка не здала навіть базові тести на знання законодавства, коли подавалася в НАБУ. Був відведений суддею за суттєве порушення прав особи, що є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності, а тепер має обирати Антикорупційного прокурора”, – зазначила Устінова.

Від групи “Довіра” Ганна Власова (науковець) та Богдан Романюк (генерал- лейтенант поліції, працював при РНБО та Координаційному антикорупційному центрі при Адміністрації Президента).

Від фракції “Слуги народу”:

Олексій Дрозд, який, за словами депутатки, “вже був провалений на минулому комітеті, бо сам визнав, що не має досвіду боротьби з корупцією. Батько – радник голови Кропивницької ОДА Балоня, якого НАБУ затримала на хабарі в 1,8 млн грн”.

Віталій Куц, який також був провалений на минулому комітеті.

“Полковник міліції, викладач, його сина – екс-прокурора кілька разів затримували за керування авто під наркотою. Відпускали навіть без адмінки”, – додала Устінова.

Вʼячеслав Навроцький, у якого немає досвіду в сфері боротьби в корупції.

Євген Соболь, який теж не має досвіду боротьби з корупцією.

“Як бачимо – перелік шикарний. Майже всі – порушують закон “Про прокуратуру”, де є чітка вимога до членів комісії мати досвід роботи в сфері запобігання чи протидії корупції, до багатьох є питання по статкам і минулому. Біографії були розіслані депутатам о 8:30 ранку, за 30 хв до комітету. Подання прийшли від “Довіри” та “Слуг” синхронно о 23:40 ночі. Навіть ті зі слуг, які протестували проти такого цирку, в кінці піднімали руки і голосували по команді”, – зазначила Устінова.