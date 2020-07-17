Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема, від правоохоронного комітету ВРУ антикорупційного прокурора обиратимуть:
Від фракції “Опозиційна платформа – За життя” Андрій Гуджал.
“Людина, яка не здала навіть базові тести на знання законодавства, коли подавалася в НАБУ. Був відведений суддею за суттєве порушення прав особи, що є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності, а тепер має обирати Антикорупційного прокурора”, – зазначила Устінова.
Від групи “Довіра” Ганна Власова (науковець) та Богдан Романюк (генерал- лейтенант поліції, працював при РНБО та Координаційному антикорупційному центрі при Адміністрації Президента).
Від фракції “Слуги народу”:
Олексій Дрозд, який, за словами депутатки, “вже був провалений на минулому комітеті, бо сам визнав, що не має досвіду боротьби з корупцією. Батько – радник голови Кропивницької ОДА Балоня, якого НАБУ затримала на хабарі в 1,8 млн грн”.
Віталій Куц, який також був провалений на минулому комітеті.
“Полковник міліції, викладач, його сина – екс-прокурора кілька разів затримували за керування авто під наркотою. Відпускали навіть без адмінки”, – додала Устінова.
Вʼячеслав Навроцький, у якого немає досвіду в сфері боротьби в корупції.
Євген Соболь, який теж не має досвіду боротьби з корупцією.
“Як бачимо – перелік шикарний. Майже всі – порушують закон “Про прокуратуру”, де є чітка вимога до членів комісії мати досвід роботи в сфері запобігання чи протидії корупції, до багатьох є питання по статкам і минулому. Біографії були розіслані депутатам о 8:30 ранку, за 30 хв до комітету. Подання прийшли від “Довіри” та “Слуг” синхронно о 23:40 ночі. Навіть ті зі слуг, які протестували проти такого цирку, в кінці піднімали руки і голосували по команді”, – зазначила Устінова.
- Раніше повідомлялось, що у фракції “Слуги народу” все ще розраховують до кінця тижня ухвалити постанову про призначення членів конкурсної комісії, яка, серед іншого, відбиратиме кандидата на посаду голови САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури).