Комітет Верховної Ради України з питань фінансів підтримав постанову про звільнення Кирила Шевченка з посади очільника Національного банку України.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

За його словами, як такого обговорення щодо звільнення Шевченка не було.

Представники комітету подякували Шевченку за роботу та підтримали постанову про звільнення.

Свій голос “за” віддали 18 депутатів, а один – утримався.

Тепер розгляд питання про звільнення Кирила Шевченка розглянуть на засіданні Верховної Ради найближчими днями.

Железняк додав, що, ймовірно, у залі парламенту звільнення Кирила Шевченка також розглянуть без обговорення.