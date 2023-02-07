Служба безпеки України викрила, що компанії телеведучої Оксани Марченко - яка є дружиною колишнього нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука - фінансували Росгвардію та МВД РФ.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ,

Служба безпеки ліквідувала масштабну схему підпільного фінансування російських окупаційних угруповань з боку громадян України.

Як з’ясувалось, до організації оборудки причетна Оксана Марченко, дружина підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука.

Саме Марченко є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства у Ялті, які переводили мільйони на рахунки Росгвардії та МВД РФ у тимчасово окупованому Криму.

Правоохоронці встановили, що ці компанії платили рашистам нібито за “охорону нерухомості Медведчука” на території півострова.

Окрім цього, бізнес-структура Оксани Марченко регулярно поповнювала російський бюджет. сплачуючи “податки та збори”.

Загалом компанії Марченко перевели на користь Росії понад 50 мільйонів гривень.

Для того, аби реалізувати цю схему, Оксана Марченко зареєструвала у Ялті товариство зі статутним капіталом у понад 1 млрд російських рублів. Для його створення вона задіяла активи трьох підконтрольних інвестиційних компаній, які розташовані у Києві.

Далі “кримська” фірма підписала відповідні “охоронні” угоди зі структурами Росгвардії та МВД РФ.

Від початку повномасштабного російського вторгнення, компанія продовжила фінансувати російський бюджет.

Під час 11 обшуків на об’єктах нерухомості дружини Медведчука, офісах її київських компаній та за адресами проживання їхніх топменеджерів співробітники СБУ виявили:

▪️ документи, комп’ютери, флешки та мобільні телефони із доказами оборудок,

▪️ печатки та банківські картки, які використовували у незаконній діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Оксані Марченко та очільниці афілійованої фірми у Криму про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Зловмисникам загрожує покарання до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.