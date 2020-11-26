Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

За інформацією видання, американська компанія Salesforce, розробник однойменної системи для управління взаємовідносинами зі споживачами, веде переговори щодо придбання корпоративного месенджера Slack. Про угоду можуть оголосити вже найближчими днями, після того, як Salesforce повідомить про свої квартальні прибутки.

Гарантій того, що переговори призведуть до придбання Slack немає, але оголошення про угоду стало б сигналом про серйозні наміри Salesforce вийти на ринок офісних комунікацій.

Це придбання стало б найбільшим в історії компанії, оскільки ринкова капіталізація Slack до звіту становила близько 17 млрд доларів, і ціна придбання могла б бути вищою.

Salesforce і Slack мають партнерські відносини з 2016 року і розширили їх торік.

Примітно, що обидві компанії конкурують з Microsoft. Salesforce — з інструментами управління взаємовідносинами з клієнтами від Microsoft, а Slack з Microsoft Teams, своїм додатком для листування. Після злиття обидві компанії стали б сильнішим конкурентом Microsoft.