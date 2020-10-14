Американський авіаконцерн Boeing Со. не отримав жодного нового замовлення у вересні, але здійснив поставку 11 літаків, замовлених раніше.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Компанія виконала замовлення і передала клієнтам сім літаків 787 Dreamliner, це на три більше, ніж в серпні. Також – вантажні літаки 747, 777 і 767 і військовий літак 737 (по одному кожного).

Через падіння попиту в Boeing і Airbus прийняли вимушене рішення – скоротити виробництво літаків, а отже, й робочі місця.

У компанії вважають, що в найближчі десять років у світі не буде такого попиту на нові літаки, як раніше. При цьому лишається невизначеність у перспективах відновлення ринку пасажирських авіаперевезень.

У Boeing розраховують на те, що зможуть отримати дозвіл на відновлення польотів літаків 737 MAX до кінця 2020 року. Через тимчасову заборону компанія втратила сотні замовлень на літаки цієї моделі.

На сьогодні лише деякі авіакомпанії, зокрема United Airlines Holdings Inc. і Delta Air Lines Inc., продовжують купувати нові літаки, незважаючи на різке зниження попиту на пасажирські авіаперевезення, щоб отримати кошти за рахунок подальшого продажу їх лізинговим компаніям.

Акції Boeing продовжують падати. Загалом їхня вартість впала на 50% в цьому році.