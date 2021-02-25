Австрійська компанія, що спеціалізується на виробництві розсипних кристалів, Swarovski провела ребрендинг і редизайн магазинів.

Про це пише The Business of Fashion.

Над оновленнями працювала креативна директорка компанії Джованна Енгельберт.

Найбільш помітною зміною є ребрендинг фірмового логотипу Swarovski. Тепер лебідь, який зображений на ньому, повернутий обличчям до клієнта, щоб створити враження, що він дивиться в майбутнє.

Йому також додали подовжену шийку і помістили в восьмикутник, який нагадує форму огранованого кристалу.

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У заяві Swarovski йдеться, що новий, більш обтічний дизайн покликаний “посилити динаміку” бренду.

Поряд з редизайном Swarovski також представила першу колекцію прикрас, випущену після того, як Енгельберт взяла кермо влади в свої руки.

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Крім того, компанія також оновить близько 30 магазинів Swarovski Wonderlab. Перший з цих закладів відкрився в Мілані в цьому місяці.

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