Про це повідомляється на сайті компанії.

Спочатку старт мав відбутися 13 лютого, однак його перенесли – у компанії заявили, що їм потрібен додатковий час для технічних перевірок.

За процес ліцензування відповідало Федеральне управління цивільної авіації США (FAA), яке тепер буде отримувати експлуатаційні дані й дані про характеристики польоту.

Суборбітальний космоплан VSS Unity був випущений з базового корабля VMS Eve на висоті близько 13 км і досяг висоти 89 км на швидкості понад 1000 м/с (три швидкості звуку).

Корабель стартував з космопорту “Америка” в штаті Нью-Мексико приблизно о 18:30 за київським часом.

В екіпаж космоплана входили Сі Джей Стурков і Вейв Маккей, літак-носій Eve пілотували Келлі Латімер і Майкл Масуччі.

Засновник Virgin Galactic мільярдер Річард Бренсон особисто спостерігав за польотом Unity з землі.

Delighted to be on the flightline to watch @VirginGalactic’s first human spaceflight from the majestic Spaceport America @Spaceport_NM #UNITY21 pic.twitter.com/FcpCxJcjqS

— Richard Branson (@richardbranson) May 22, 2021