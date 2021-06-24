Американська компанія Space Perspective почала приймати замовлення на польоти на апараті "Нептун" - герметичної капсули на повітряній кулі, призначеної для відправлення пасажирів у космос.

Про це повідомляє сайт Space.

Компанія Space Perspective з Флориди (США) приймає замовлення на бронювання місць для свого космічного корабля “Нептун” – герметичної капсули на повітряній кулі, призначеної для перевезення восьми пасажирів і одного пілота на висоту 30 000 метрів. Ціна: 125 000 доларів за місце.

Так, капсула підніметься на гігантській кулі, набір висоти буде плавним, без жодних перевантажень, як при запуску ракет. Космічний апарат “Нептун” буде обладнаний відкидними кріслами, панорамними вікнами, баром з прохолодними напоями й ванною кімнатою.

Компанія Space Perspective планує почати комерційні польоти до кінця 2024 року. Вона вже зробила великий крок до досягнення цієї мети, провівши свій перший випробувальний політ з космодрому у Флориді.

Політ без екіпажу, в якому використовувався повнорозмірний макет космічного апарату “Нептун”, тривав 6 годині 39 хвилин. За словами представників Space Perspective, він досяг максимальної висоти в 33 043 м і приводнився у Мексиканській затоці, приблизно на відстані 80 км від західного узбережжя Флориди.

“Цей випробувальний політ дасть початок нашій випробувальній кампанії, щоб зробити “Нептун” максимально безпечним способом польоту в космос”, – заявив співзасновник Space Perspective Табер МакКаллум.