Про це повідомляє сайт Space.

Компанія Space Perspective з Флориди (США) приймає замовлення на бронювання місць для свого космічного корабля “Нептун” – герметичної капсули на повітряній кулі, призначеної для перевезення восьми пасажирів і одного пілота на висоту 30 000 метрів. Ціна: 125 000 доларів за місце.

Фото: Space Perspective

Так, капсула підніметься на гігантській кулі, набір висоти буде плавним, без жодних перевантажень, як при запуску ракет. Космічний апарат “Нептун” буде обладнаний відкидними кріслами, панорамними вікнами, баром з прохолодними напоями й ванною кімнатою.

Компанія Space Perspective планує почати комерційні польоти до кінця 2024 року. Вона вже зробила великий крок до досягнення цієї мети, провівши свій перший випробувальний політ з космодрому у Флориді.

Політ без екіпажу, в якому використовувався повнорозмірний макет космічного апарату “Нептун”, тривав 6 годині 39 хвилин. За словами представників Space Perspective, він досяг максимальної висоти в 33 043 м і приводнився у Мексиканській затоці, приблизно на відстані 80 км від західного узбережжя Флориди.

“Цей випробувальний політ дасть початок нашій випробувальній кампанії, щоб зробити “Нептун” максимально безпечним способом польоту в космос”, – заявив співзасновник Space Perspective Табер МакКаллум.

  • На початку червня ексгендиректор компанії Amazon і голова космічної компанії Blue Origin Джефф Безос заявив, у липні полетить в космос на пілотованому кораблі своєї компанії New Shepard.