Палата представників у Конгресі США одноголосно прийняла нові санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляється на сайті Палати.

Останні санкції увійшли в план американського оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, який починається з 1 жовтня.

Документ передбачає введення санкцій відносно іноземних осіб та компаній, які сприяють оренді, продажу та надання судів, що здійснюють будівництво газопроводів.

“Росія намагається побудувати газопровід” Північний потік-2 “, щоб отримати надмірний контроль над нашими європейськими союзниками і їх джерелами енергії … Ми повинні зупинити ворожу стратегію впливу Путіна”, – написав у Twitter член Палати представників Стів Вомак.

Після цього санкції повинен розглянути Сенат США і затвердити президент країни Дональд Трамп.