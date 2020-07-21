Про це повідомляється на сайті Палати.
Останні санкції увійшли в план американського оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, який починається з 1 жовтня.
Документ передбачає введення санкцій відносно іноземних осіб та компаній, які сприяють оренді, продажу та надання судів, що здійснюють будівництво газопроводів.
“Росія намагається побудувати газопровід” Північний потік-2 “, щоб отримати надмірний контроль над нашими європейськими союзниками і їх джерелами енергії … Ми повинні зупинити ворожу стратегію впливу Путіна”, – написав у Twitter член Палати представників Стів Вомак.
Після цього санкції повинен розглянути Сенат США і затвердити президент країни Дональд Трамп.
- Раніше повідомлялося, що данське енергетичне агентство надало Nord Stream 2 AG дозвіл на використання нових судів для трубоукладки з якорями для завершення незавершеного відрізка трубопроводу в водах Данії.