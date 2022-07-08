Про це конгресвумен написала у Twitter.

“Сьогодні я надіслала листа Джо Байдену з проханням надати брифінг щодо наглядових процедур, які здійснюються щодо глави Адміністрації президента Зеленського Андрія Єрмака”, – написала Вікторія Спартц.

У тексті листа, опублікованому на сайті Конгресу, йдеться, що на підставі різноманітних розвідувальних даних, дій Єрмака в Україні та його ймовірних угод із Росією, Конгресу необхідно терміново отримати цю інформацію, щоб підтвердити або спростувати різні серйозні звинувачення.

Причетність США пояснюється тим, що вони є країною, яка бере матеріальну участь в російсько-українській війні, і Україна потребує все більшої допомоги.

Спартц також зауважила, що Андрій Єрмак призначив Олега Татарова своїм заступником з питань правоохоронних органів для боротьби з корупцією, який натомість, як добре відомо президенту Байдену, зволікав з призначенням незалежного антикорупційним прокурором понад рік, що призвело до непрацездатності САП та НАБУ. У 2020 році до призначення Татаров перебував під слідством НАБУ, де його справу нібито неналежним чином передали звичайному прокурору та закрили.

Татаров також був високопосадовцем міліції за колишнього президента Януковича, переслідуючи учасників Євромайдану.

“Оскільки президент Зеленський дуже наполегливо працює над розбудовою альянсів із Заходом і нашою країною, наш обов’язок повідомити йому, якщо ми можемо мати якісь занепокоєння щодо ключових людей навколо нього. Це також наш обов’язок перед хоробрими українськими воїнами та сильним українським народом, який бореться за свободу та міжнародний порядок для всіх нас”, – йдеться у листі.

#Букви розповіли деталі скандалу тривалістю понад півтора місяця, у який виявились втягнутими громадська організація Центр протидії корупції, активіст та учасник російсько-української війни Сергій Стерненко та заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Нагадаємо, вже півтора року триває процес затвердження голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Переможець конкурсу Олександр Клименко, якого ніяк не призначать на посаду, розслідував справу заступника Єрмака Олега Татарова.