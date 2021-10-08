Про це повідомляє газета The New York Times.

У Варшаві ухвалили постанову, яка фактично ставить під сумнів верховенство європейського права. Вона стосується судових змін у Польщі, які на думку критиків, відкривають шлях до політичного втручання в суди.

Крім того, Польща веде запеклі суперечки з Європейським Союзом у таких питаннях, як права ЛГБТК і незалежність ЗМІ.

У різкій заяві Європейська комісія, виконавчий орган блоку в Брюсселі, заявила, що рішення Польщі “викликає серйозні побоювання щодо верховенства права ЄС”, і пообіцяла дотримуватися “основоположних принципів правового порядку Союзу”, зокрема, про те, що право ЄС має пріоритет над національним законодавством, включно з конституційними положеннями.

Рішення суду в Варшаві також порушило довгострокові питання щодо майбутнього членства Польщі в Європейському Союзі, найгустонаселенішої та економічно важливої країни в групі колишніх комуністичних держав, які приєдналися до блоку після розпаду Радянського Союзу.