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Влада Польщі отримала зелене світло для обмеження права на аборт: КС опублікував рішення

Набуло чинності жовтневе рішення Конституційного Суду Польщі, яке зобов'язує владу на законодавчому рівні обмежити і без того обмежений перелік обставин, за яких жінки можуть легально зробити аборт.

Четвер, 28 січня 2021, 00:22

Про це повідомляє польський телеканал TVN24.

Як відомо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі ухвалив, що положення так званого закону “Про боротьбу з абортами” від 1993 року (іменований як “компроміс з абортами”), що дозволяють переривання вагітності у разі серйозних і незворотних порушень плода, не мають конституційного обґрунтування і суперечать основному закону.

Тепер, за три місяці після ухвалення рішення, суд оприлюднив його обгрунтування. У ньому йдеться, що дитина, яка ще не народилася, є особою, що має невіднятне право на гідність та життя, а правова система має гарантувати захист цих прав.

“Трибунал незмінно дотримується позиції, що не повинно бути сумнівів у тому, що конституційні положення гарантують захист здоров’я зачатої дитини, і, зокрема, з цих положень можна зробити висновок про обов’язок законодавця заборонити порушення здоров’я зачатої дитини та встановити правові заходи, що забезпечують достатнє дотримання цієї заборони”, — йдеться в документі.

Таким чином, суд зобов’язав владу обмежити і без того обмежений перелік випадків, у яких жінки мають змогу легально зробити аборт.

Аборт у Польщі матимуть зробити дозволеним лише у випадках, якщо жінку було зґвалтовано, якщо мав місце інцест, або ж у разі, якщо вагітність несе загрозу для життя жінки.

Одразу після публікації рішення в уряді повідомили, що його повний текст опублікують у Журналі законів — єдиному офіційному джерелі знань про загальноприйняте законодавство в Польщі.

Ще в жовтні після оголошення про рішення суду у Польщі спихнули масові протести. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відреагував на них, запевнивши що заборона, яку впровадять, стосуватиметься тільки абортів з “євгенічних причин”.

Наявні в країні обмеження щодо абортів призвели до появи у країні “абортивного туризму” (жінки виїжджають за кордон для проведення операції) та “абортивного підпілля” (жінки проводять аборти незаконно у неналежних умовах, часто з ризиками для свого здоров’я).

Однак попри це консервативна партія “Право і справедливість”, представником якої є польський президент Анджей Дуда, впродовж останніх років неодноразово намагалася запровадити нові обмеження. Це щоразу викликало бурхливу реакцію суспільства, через яку політсила була вимушена відмовитись від законодавчих пропозицій.

Тепер, коли є відповідне рішення суду, консервативна влада отримала “зелене світло”. Примітно, що представників “ПіС” обвинувачували у впливі на суддів, які це рішення ухвалили.

Важлива новина про оприлюднення і, відповідно, набуття чинності рішенням КС, викликала чергові масові протести в містах Польщі. Сотні жінок та чоловіків вийшли на вулиці міст ввечері, аби висловити свою незгоду з майбутнім обмеженням права на аборт.

Фото: TVN

Фото: TVN

Фото: TVN

Фото: TVN

Фото: TVN

Мер Варшави Рафаль Тшашковський, який брав участь в президентських виборах 2020 року, але з мінімальним відривом поступився чинному президенту Анджею Дуді, підтримав протести:

  • Майже 70% поляків підтримують проведення референдуму в країні з питання абортів. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного дослідницьким інститутом IBRiS на замовлення польського видання Onet.pl.
Теги: заборона абортів, Польща, протест

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