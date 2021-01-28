Влада Польщі отримала зелене світло для обмеження права на аборт: КС опублікував рішення

Про це повідомляє польський телеканал TVN24.

Як відомо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі ухвалив, що положення так званого закону “Про боротьбу з абортами” від 1993 року (іменований як “компроміс з абортами”), що дозволяють переривання вагітності у разі серйозних і незворотних порушень плода, не мають конституційного обґрунтування і суперечать основному закону.

Тепер, за три місяці після ухвалення рішення, суд оприлюднив його обгрунтування. У ньому йдеться, що дитина, яка ще не народилася, є особою, що має невіднятне право на гідність та життя, а правова система має гарантувати захист цих прав.

“Трибунал незмінно дотримується позиції, що не повинно бути сумнівів у тому, що конституційні положення гарантують захист здоров’я зачатої дитини, і, зокрема, з цих положень можна зробити висновок про обов’язок законодавця заборонити порушення здоров’я зачатої дитини та встановити правові заходи, що забезпечують достатнє дотримання цієї заборони”, — йдеться в документі.

Таким чином, суд зобов’язав владу обмежити і без того обмежений перелік випадків, у яких жінки мають змогу легально зробити аборт.

Аборт у Польщі матимуть зробити дозволеним лише у випадках, якщо жінку було зґвалтовано, якщо мав місце інцест, або ж у разі, якщо вагітність несе загрозу для життя жінки.

Одразу після публікації рішення в уряді повідомили, що його повний текст опублікують у Журналі законів — єдиному офіційному джерелі знань про загальноприйняте законодавство в Польщі.

Trybunał Konstytucyjny przedstawił pisemne uzasadnienie do wyroku dotyczącego ochrony życia. Zgodnie z wymogami konstytucyjnymi wyrok zostanie opublikowany dzisiaj w Dzienniku Ustaw. — Centrum Informacyjne Rządu (@KPRM_CIR) January 27, 2021

Ще в жовтні після оголошення про рішення суду у Польщі спихнули масові протести. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відреагував на них, запевнивши що заборона, яку впровадять, стосуватиметься тільки абортів з “євгенічних причин”.

Наявні в країні обмеження щодо абортів призвели до появи у країні “абортивного туризму” (жінки виїжджають за кордон для проведення операції) та “абортивного підпілля” (жінки проводять аборти незаконно у неналежних умовах, часто з ризиками для свого здоров’я).

Однак попри це консервативна партія “Право і справедливість”, представником якої є польський президент Анджей Дуда, впродовж останніх років неодноразово намагалася запровадити нові обмеження. Це щоразу викликало бурхливу реакцію суспільства, через яку політсила була вимушена відмовитись від законодавчих пропозицій.

Тепер, коли є відповідне рішення суду, консервативна влада отримала “зелене світло”. Примітно, що представників “ПіС” обвинувачували у впливі на суддів, які це рішення ухвалили.

Важлива новина про оприлюднення і, відповідно, набуття чинності рішенням КС, викликала чергові масові протести в містах Польщі. Сотні жінок та чоловіків вийшли на вулиці міст ввечері, аби висловити свою незгоду з майбутнім обмеженням права на аборт.