Про це повідомила пресслужба Економічного управління муніципалітету Копенгагена.

До мера Копенгагена Софі Хесторп Андерсен звернувся мер Києва Віталій Кличко. Він запропонував укласти угоду про побратимство між містами.

“Копенгаген підтримує українців і Київ. За рік ми прийняли кілька тисяч українців і робимо все можливе, щоб допомогти їм у важкий час. Але я сподіваюся, що ми можемо зробити ще більше для їхньої Батьківщини у стані війни, зробивши внесок у відбудову Києва. У такий спосіб ми можемо допомагати від однієї столиці іншій, і ми можемо ще краще об’єднати наше населення”, – сказала Андерсен.

Відомство вже підготувало проєкт угоди про побратимство. У документі передбачено пункти на основі пропозиції Києва.

Заступниця мера із працевлаштування та інтеграції Копенгагена Єнс-Крістіан Люткен зазначила, що угода дасть великі можливості для Копенгагена. Водночас вона буде корисною для України, як у культурному, людському, так і в економічному плані.