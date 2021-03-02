Геннадій Корбан — бізнесмен, екслідер партії "УКРОП", керівник апарату Дніпропетровської обласної державної адміністрації за часів Ігоря Коломойського — став власником 50% акцій компанії, якій належать торгові марки й логотипи мережі магазинів техніки та електроніки "Цитрус". У "Цитрусі" заявляють, що це незаконно.

#Букви розповідають, що відомо про цю ситуацію.

Придбання “ЗТ-ІНВЕСТ”

За даними з відкритих реєстрів, днями Корбан отримав у власність 50% ТОВ “ЗТ-ІНВЕСТ”. Частка бізнесмена в статутному капіталі компанії становить 801,5 тис. гривень. Таку ж частку має інший власник “Цитрусу” — одеський бізнесмен Григорій Топал.

Раніше власником цих 50% “ЗТ-ІНВЕСТ” був Дмитро Зінченко. Вони з Топалом вдвох засновували цю компанію 16 років тому.

Ця ТОВ є власником торгових марок та логотипів мережі цифрової техніки та електроніки “Цитрус”, яка охоплює понад 60 магазинів у 16 містах України.

Що кажуть в “Цитрусі”?

В офіційній заяві компанія переконує, що зміну власника частки в “ЗТ-ІНВЕСТ” не варто сприймати як зміну в структурі групи компаній “Цитрус”.

Компанія переконує, що Корбан став співвласником ТОВ у незаконний спосіб і це буде оскаржено в суді.

“Корбан Г.О. у прихований спосіб придбав 50% тільки в компанії “ЗТ-ІНВЕСТ”, при цьому компанія “Цитрус” вже подала позов до суду про перегляд законності такого придбання. “ЗТ-ІНВЕСТ” не впливає на операційну діяльність та на оборотні активи компанії. Таким чином, факт придбання 50% в одній із компаній, де одним із власників є власник групи “Цитрус”, Топал Г. І, не може вплинути на жоден з аспектів успіху функціонування підприємства. Також інформуємо, що придбання 50% будь-якої компанії не дає можливості односторонньо і без узгодження другої сторони приймати будь-які зміни або рішення в підприємстві”, — йдеться в заяві.

Що каже Корбан?

Сам Корбан у коментарі “Forbes Україна” заявив, що придбав частку у “ЗТ-ІНВЕСТІ”, щоб розвивати компанію “Цитрус”, і планує розширювати її присутність на ринку і будувати велику онлайнову платформу. Вартість угоди бізнесмен озвучувати відмовився.

За його словами, і Зінченко, і Топал пропонували йому викупити їхню частку.

“У них там щось коїлося певний час і вони обидва вийшли з пропозицією купити компанію. Або частину компанії. Упродовж усього цього часу йшли переговори. І ось ми практично щойно завершили угоду”, — сказав він, додавши, що розглядає можливість викупу і частки Топала, якщо йому “буде незручно”.

Корбан вважає, що корпоративний конфлікт всередині “Цитрусу” буде вичерпано, однак є більша проблема, пов’язана зі складною структурою компанії.

“А ось те, що компанія погано структурована, це правда. Тому ми зараз прийняли рішення про те, що ми переводимо юридичну адресу в місто Дніпро з Одеси. Тому що там ціла купа компаній. Одна займається орендою, інша — кредитами, третя — постачаннями внутрішніми, четверта — постачаннями зовнішніми, п’ята — ще чимось, шоста володіє торговими марками. Бог знає що! І, природно, ми будемо спокійно структурувати компанію, коли переведемо юрадресу”, — повідомив бізнесмен.

Що стосується Топала, Корбан зазначає, що сподівається на те, що він — “розсудлива людина” і розуміє, що загострення конфлікту матиме важкі наслідки для бізнесу.