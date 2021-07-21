Про це повідомили в блозі платформи.

Анонсована функція матиме назву “Контроль чутливого вмісту”. Вона дозволятиме користувачам вирішувати, що не потраплятиме в розділ “Цікаве” (“Explore”).

“Ми усвідомлюємо, що кожна людина має різні уподобання щодо того, що вона хоче бачити в Explore, і цей контроль надасть людям більший вибір перед тим, що вони бачать”, — наголосили в компанії.

Вже зараз на платформа видаляє контент, пов’язаний з насильством, сексом, поширенням ненависті тощо. Деякі з правил щодо контенту, як-от стосовно розміщення “інтимних” фото, викликають жваву дискусію. Однак досі користувачі не мали жодного контролю над тим, що потрапляє в їхні рекомендації.

Тепер в налаштуваннях облікового запису з’явився пункт “Керування потенційно неприйнятним контентом”. Є опції “Дозволити”, “Обмежити (за замовчуванням)”, “Обмежити ще більше” вміст, що може “засмутити чи образити”. Йдеться про контент, що може бути пов’язаний із наркотиками, зброєю, насильством або сексом. Опція “Дозволити” доступна тільки для повнолітніх користувачів.