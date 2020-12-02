Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко закликав депутатів фракції припинити збивати законопроєкти в день голосування через публікації в чаті.

Чергова перепалка між «Слугами» сталася через законопроєкт 2194.

«Я розумію, коли за день (або в день) прийняття законопроєкту його збивають Гошки, Асоціації фіг-зна-чого і навіть окремі Великі бізнесмени. Бо їм часто доводиться від зворотнього. Адже вони не такі, як ми – депутати. В них дечого немає. І це не ексклюзивні я сирники їм в столовці. В них нема права законодавчої ініціативи», – написав він.

«Методів та інструментів впливу на текст закону, крім в день прийняття збивати закони в чаті – дуже багато. Давайте ними ширше користуватися», – додав він.

У тексті не видно, хто автор, але депутати “Слуг” сказали, що це був Корнієнко.

Слід зауважити, що дискусія щодо законопроєкту 2194 відбувалася зі звинуваченнями в причетності до схем.

Так, після того, як нардеп Совгиря написала, що заступник голови Держгеокадастру вважає, що цей законопроєкт “приб’є системний дерибан держземель, радикально дерегулює проходження землевпорядної документації..”, один зі “слуг” залишив коментар: “Це той, що курує квоти з роздачі”.

Цей же депутат пригрозив розповісти про роздачу квот на землі в областях і хто за цим стоїть.

Дехто з депутатів послався при цьому, що депутати “Батьківщини” Сергій Соболєв та Вадим Івченко критично оцінили законопроєкт. На що їм відповіли, що це лише політична позиція партії Юлії Тимошенко, для широкого загалу.