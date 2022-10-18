Король Чарльз III провів зустріч з переселенцями з України, Сирії та Афганістану. Прийом відбувся у шотландському місті Абердін.

Про це повідомило SkyNews.

Монарх долучився до заходу у штаб-квартирі міської ради Абердіна вчора. Король Чарльз III зустрівся з родинами, котрі отримали підтримку урядових схем переселення в шотландському місті.

Переселенці розповіли монарху історії про їхню евакуацію. Вони поділилися тим, який шлях подолали до Абердіна та виклики, з якими вони зіткнулися.

Король Чарльз III провів зустріч із місцевими високопоставленими особами. Зокрема серед них була головна спеціалістка міської ради з прийому Інна Скворцова. Вона також є переселенкою, яка прибула до Шотландії на початку цього року у межах програми для українських тимчасово переміщених осіб.

Всього в Абердіні поселилися близько тисячі українців. За словами Інни Скворцової, зустрітися з королем для неї – честь.

“Шість місяців тому я не очікувала, що буду тут з королем, його величністю, а тепер я пишаюся тим, що представляю свою країну”, — сказала вона.

Українка висловила подяку за те, що Сполучене Королівство допомогло їй та іншим землякам.