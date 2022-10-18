Про це повідомило SkyNews.
Монарх долучився до заходу у штаб-квартирі міської ради Абердіна вчора. Король Чарльз III зустрівся з родинами, котрі отримали підтримку урядових схем переселення в шотландському місті.
Переселенці розповіли монарху історії про їхню евакуацію. Вони поділилися тим, який шлях подолали до Абердіна та виклики, з якими вони зіткнулися.
Король Чарльз III провів зустріч із місцевими високопоставленими особами. Зокрема серед них була головна спеціалістка міської ради з прийому Інна Скворцова. Вона також є переселенкою, яка прибула до Шотландії на початку цього року у межах програми для українських тимчасово переміщених осіб.
Всього в Абердіні поселилися близько тисячі українців. За словами Інни Скворцової, зустрітися з королем для неї – честь.
“Шість місяців тому я не очікувала, що буду тут з королем, його величністю, а тепер я пишаюся тим, що представляю свою країну”, — сказала вона.
Українка висловила подяку за те, що Сполучене Королівство допомогло їй та іншим землякам.
- Після смерті Єлизавети ІІ новим королем Великої Британії став її найстарший спадкоємець 73-річний принц Чарльз.