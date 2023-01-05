Про це повідомило DR.
На сайті Королівського палацу прибрали інформацію, що нагородження проходить під патронатом королеви. Також дані стосовно королівського патронату зникли з сайту Міжнародної ради з питань книг для юнацтва (IBBY).
Премія Ганса Крістіана Андерсена, яку називають Нобелівською премією в дитячій літературі, заснована 1956 року. Нагородження проходить раз на два роки організацією IBBY International. Її присуджують письменникам та ілюстраторам за видатний внесок у дитячу літературу.
“Чи може представник російського культурного життя вручати найпрестижнішу у світі нагороду за дитячу книжку, поки Росія бомбить бібліотеки в Україні?” – написало видання.
У вересні 2022 року головою журі було обрано російську ілюстраторку і професорку мистецтвознавства Анастасію Архипову. На конгресі IBBY в Малайзії ухвалили рішення, що вона буде наступного разу присуджувати премію.
Швеція, Фінляндія, Норвегія, Бельгія, Естонія, Латвія та Литва намагалися домогтися відставки росіянки. Рішення про її призначення головою журі внесло розкол в організацію. Але данська філія IBBY не підписала цього листа, оскільки, за їхніми словами, члени правління не представляють уряд своєї країни, а себе як авторів, дизайнерів або видавців.
Анастасія Архіпова отримувала велику кількість нагород, є професором художньої академії в Москві і президентом профспілки ілюстраторів. Росіянка є членом правління Московської асоціації художників (MOCX). Установа дуже активно пропагує російсько-українську війну.
Серед недавнього – асоціація провела конкурс в Росії. Художники мали подати плакати, відеоролики і меми в соціальні мережі для використання в кампанії з популяризації так званої “спеціальної військової операції” і мобілізації серед населення. Роботи мали пропагувати “возз’єднання історичних російських земель”. Наприклад, була робота, де російського солдата зображено героїчним месником, що карає українських “нацистів”.
- До списку найкращих видань 2022 року, укладеного найбільшою щоденною газетою Німеччини Süddeutsche Zeitung, потрапила українська книга для дітей “Війна, що змінила Рондо”. Її авторами є Романа Романишина та Андрій Лесів.