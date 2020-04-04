Про це повідомляє Букінгемський палац.

“У неділю, 5 квітня, о 8 годині вечора (о 22:00 за київським часом) Її Величність королева звернеться до Великої Британії та Співдружності у телевізійному ефірі”, — йдеться у повідомленні.

Ймовірно це пов’язано з пандемією коронавірусу.

Варто також зазначити, що це її четверте позачергове звернення з часів сходження на престол у 1952 році. Три попередні промови монарха відбулися у зв’язку з подіями першої війни в Перській затоці в 1991 році, перед похоронами принцеси Діани у 1997 році та після смерті Королеви Матері у 2002 році.