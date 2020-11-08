Королева Великобританії Єлизавета II вперше з початку епідемії коронавірусу COVID-19 вийшла у світ в захисній масці - вона відвідала могилу Невідомого воїна в Лондоні.

Про це повідомляється в Instagram королівської сім’ї.

Так, королева Єлизавета II, яка рідко з’являється на публіці, вшанувала пам’ять Невідомого воїна на приватній церемонії у Вестмінстерському абатстві.

Варто зазначити, що вона вперше вийшла в світ в захисній масці. Королева була одягнена в чорний костюм; на ній була чорна маска з білою оконтовкою.

Єлизавета II поклала на могилу воїна копію її весільного букета з орхідеями і миртом, яку спеціально створили з цієї нагоди.

Невідомий воїн – символ жалоби для сімей загиблих “безіменних” солдат у Першій світовій війні.

Раніше в жовтні королева відвідала Лабораторію оборонної науки і техніки в дослідницькому центрі Протон-Даун. Там вона зустрілася з військовими експертами, які працювали у справі колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля, отруєного речовиною з групи “Новачок” в 2018 році.

Тоді громадськість засудила її за відсутність захисної маски.