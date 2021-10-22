Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.
20 жовтня з метою проведення “певних досліджень” Єлизавету II залишили в лікарні на ніч.
Причиною стали рекомендації медиків щодо додаткових досліджень організму та відпочинку протягом кількох днів. Але це не пов’язано з коронавірусом, запевняє агентство.
Наступного дня королева повернулася до палацу в доброму гуморі та виконувала “легкі обов’язки”.
Напередодні ночі в лікарні вона проводила зустріч у Віндзорському замку для бізнесменів-мільярдерів (як Білл Гейтс), а також учасниками майбутнього кліматичного саміту United Nations Climate Change Conference. Саміт відбудеться 31 жовтня у Глазго (Шотландія).
У 2018 році Єлизаветі II зробили успішну операцію з лікування катаракти, а також операцію на коліні у 2003 році.
Щодо решти візитів королеви до медичних закладів за останніми рокам відомо мало — королівські чиновники їх практично не обговорюють, кажучи, що медичні питання є особистими.
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- Нещодавно королева Великої Британії Єлизавета II за порадою лікарів скасувала поїздку до Північної Ірландії. Медики наполягали, що їй необхідно кілька днів відпочити.
- До цього Єлизавета II вперше у свої 95 років постала перед публікою з тростиною. Того дня Єлизавета відвідала службу з нагоди сторіччя Королівського британського легіону в Вестмінстерському абатстві.