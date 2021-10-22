Королева Сполученого Королівства Єлизавета II вперше за багато років провела ніч у лікарні.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

20 жовтня з метою проведення “певних досліджень” Єлизавету II залишили в лікарні на ніч.

Причиною стали рекомендації медиків щодо додаткових досліджень організму та відпочинку протягом кількох днів. Але це не пов’язано з коронавірусом, запевняє агентство.

Наступного дня королева повернулася до палацу в доброму гуморі та виконувала “легкі обов’язки”.

Напередодні ночі в лікарні вона проводила зустріч у Віндзорському замку для бізнесменів-мільярдерів (як Білл Гейтс), а також учасниками майбутнього кліматичного саміту United Nations Climate Change Conference. Саміт відбудеться 31 жовтня у Глазго (Шотландія).

У 2018 році Єлизаветі II зробили успішну операцію з лікування катаракти, а також операцію на коліні у 2003 році.

Щодо решти візитів королеви до медичних закладів за останніми рокам відомо мало — королівські чиновники їх практично не обговорюють, кажучи, що медичні питання є особистими.

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