У Букінгемському палаці відреагували на заяву принца Гаррі та його дружини Меган Маркл про намір вийти з королівської сім'ї і стати фінансово незалежними.

Повідомлення про це розміщено на сайті Королівської родини.

У Букінгемському палаці зазначили, що наразі переговори з герцогами Сассекськими — принцом Гаррі та його дружиною Меган Маркл — знаходяться тільки на початковій стадії.

“Дискусії з герцогом та герцогинею Сассекськими знаходяться на ранній стадії. Ми розуміємо їхнє бажання використовувати інший підхід, але це складні питання, для вирішення яких потрібен час”, — йдеться в заяві.

За інформацією королівського кореспондента британської телерадіокомпанії BBC Джонні Даймонда, герцоги не радилися з членами королівської сім’ї перед тим, як виступити з такою заявою.

“Джерело в палаці повідомляє BBC, що старші члени королівської сім’ї відчувають себе “ображеними” через заяву про те, що Гаррі та Меган залишать свої нинішні королівські посади. Джерело підтвердило, що з членами королівської сім’ї не проводилися консультації”, — повідомив журналіст в твітер.