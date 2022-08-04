Королівський музичний коледж Лондона вирішив відсторонити від роботи піаніста Олександра Романовського, який виступав у тимчасово окупованому та зруйнованому Росією Маріуполі.

Про це повідомляє британська газета The Times.

Олександр Романовський – піаніст, родом з України. Він є лауреатом низки конкурсів та виступав у якості соліста разом з Королівським філармонічним оркестром.

У травні цього року, коли російські війська окупували місто Маріуполь, Романовський, разом з іншим музикантом, скрипалем Петром Лундстремом – який є прихильником вторгнення РФ в Україну – виступили у зруйнованому росіянами українському місті.

Музиканти зіграли просто неба сонату для скрипки Моцарта. Виступ відбувся навпроти зруйнованого військами РФ у березні Драматичного театру, під завалами якого загинуло чимало мирних мешканців.

Цього тижня, 2 серпня, речниця Королівського музичного коледжу Лондона повідомила, що Олександра Романовського відсторонили від виконання службових обов’язків, поки триває офіційне дисциплінарне розслідування.

Сам піаніст у коментарі виданню наголосив, що його виступ в окупованому росіянами Маріуполі – це “знак підтримки знедоленого народу на сході України”. Також він назвав свій виступ “внеском у примирення”.

Романовський також розповів, що не проти “зіграти з обох сторін конфлікту”, якщо йому буде гарантовано безпеку на “підконтрольних Україні територіях”.

Варто зауважити, що у своєму Telegram-каналі Олександр Романовський публікував дописи про поїздку до Маріуполя. В одному з них він розповідав про “силу мистецтва нести мир та любов”.

Також він опублікував фото з Петром Лундстремом перед знаком до в’їзду у Маріуполь, який росіяни розфарбували у кольори прапору РФ. Ще в одному дописі скрипаль Лундстрем позує у футболці з літерою “Z” – символом російського повномасштабного вторгнення в Україну – та словом “Русь”.