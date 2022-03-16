Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Окупанти цілеспрямовано знищили сховище для людей, яке знаходилося у самому серці Маріуполя. Внаслідок бомбардування зруйнували центральну частину Драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище. Поки що невідомо стосовно постраждалих, які перебували у будівлі.
“Неможливо підібрати слова, якими можна було б описати рівень жорстокості та цинізму, з яким російські окупанти знищують мирне населення українського міста біля моря”, — зазначили у повідомленні.
У Маріупольскій міськраді додали, що метою РФ залишається геноцид українського народу. Вони наголосили, що цього ніколи не забудуть та не пробачать.
- Нагадаємо, в Україні почали збирати дані щодо маріупольців, які перестали виходити на зв’язок після вторгнення військ РФ. Адреси зможуть перевірити, щойно дадуть змогу обставини.
- Одна з українських медиків, які зараз перебувають у вирі подій у Маріуполі, розповіла про справжній стан справ у місті – немає ліків, можливості допомогти та допомоги ззовні. Вона закликала не мовчати про теперішній стан у місті та наголосила, що кількість смертей значно перевищує дані офіційної статистики.
- Російські окупанти взяли у заручники лікарів та пацієнтів обласної лікарні в Маріуполі – про це встиг повідомити один із працівників закладу.
- Місто Маріуполь на 20-й день війни майже зруйноване, а тіла людей – мирних жителів і військових – які дотепер просто лежали на вулицях, щойно почали забирати.
- У РФ стверджують, що стратегічний сухопутний коридор між Кримом та Донбасом встановлено – Маріуполь знищують саме для цього.
- У Маріуполі важка ситуація через напад РФ. У місті закінчуються останні запаси харчових продуктів та води, тому туди ще раз скерували гуманітарний вантаж. Щодня місто піддається нещадним бомбардуванням з боку російських окупантів.