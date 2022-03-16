Загарбники скинули бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні мирних мешканців. У прицілі ворога залишаються жінки, діти та люди похилого віку.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Окупанти цілеспрямовано знищили сховище для людей, яке знаходилося у самому серці Маріуполя. Внаслідок бомбардування зруйнували центральну частину Драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище. Поки що невідомо стосовно постраждалих, які перебували у будівлі.

“Неможливо підібрати слова, якими можна було б описати рівень жорстокості та цинізму, з яким російські окупанти знищують мирне населення українського міста біля моря”, — зазначили у повідомленні.

У Маріупольскій міськраді додали, що метою РФ залишається геноцид українського народу. Вони наголосили, що цього ніколи не забудуть та не пробачать.