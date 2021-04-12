Сьогодні, 12 квітня, відзначається Міжнародний день польоту людини в космос. Першою людиною, яка побувала у космосі, став Юрій Гагарін. Його польотом керував українець Сергій Корольов.

#Букви розповідають про видатних українців, які зробили можливим освоєння космосу.

Микола Кибальчич

Народився Микола Кибальчич у 1853 році у Чернігівській губернії. Він є автором схеми першого у світі реактивного літального апарата. Свій проєкт Кибальчич розробив, коли сидів у в’язниці в очікуванні смертного вироку. У проєкті Кибальчич розглянув пристрій порохового ракетного двигуна, керування польотом шляхом зміни кута нахилу двигуна, програмний режим горіння, забезпечення стійкості апарата. Схему апарата арештант надряпав уламком ґудзика на стіні каземату.

Миколі Кибальчичу вдалося передати папери з розробленим проєктом адвокату, хоча їх вилучили. Вперше їх опубліковано у 1918 році у журналі “Былое”.

Олександр Засядько

Фото: Полтавський музей авіації та космонавтики

Він – військовик батальйону Олександра Суворова. Родом з Полтавщини, село Лютенька.

Після військової кар’єри повернувся до рідного села, де побудував кузню, піротехнічну лабораторію. До роботи запросив спеціалістів. За два роки Засядько створив ракети, що літали на відстань до 2300 метрів, та пристрій для їх наведення. Військове міністерство Російської імперії видало Олександру Засядьку дозвіл на випробовування ракет і конструктор подався до Санкт-Петербурга.

Там він удосконалив свої ракети, які змогли літати на відстає до 6 км.

Юрій Кондратюк

Український вчений-винахідник, що народився у Полтаві у 1897 році. У своїй першій книжці він навів схему та опис чотириступінчастої ракети на киснево­водневому паливі, камери згоряння ракетного двигуна з різними комбінаціями розташування форсунок окисника й пального, параболоїдного сопла. Кондратюк також описав варіант використання опору атмосфери для гальмування ракети, перетворивши літальний апарат у планер.

Сергій Корольов

Видатний український вчений, що став першим головним конструктором ракетно-космічних систем в Радянському Союзі. Народився Корольов у Житомирі. У 17 років він спроєктував свій перший планер.

4 жовтня 1957 року під керівництвом Сергія Корольова Радянський Союз вивів на орбіту Землі перший штучний супутник.

12 квітня 1961 року Корольов особисто керував першим польотом людини у космос. Перший вихід людини у відкритий космос теж відбувся завдяки Корольову – у 1965 році це зробив космонавт Олексій Леонов.

Досягнення Сергія Корольова у космічній галузі порівнюють із заслугами Ейнштейна у фізиці. Його ім’я було засекречене, тому у всіх матеріалах називали Корольова просто генеральним конструктором.

На честь Олександра Засядька, Миколи Кибальчича та Юрія Кондратюка назвали кратери на Місяці, а іменем Сергія Корольова називається астероїд.

Всесвітній день авіації і космонавтики був встановлений на 65-й сесії ООН 7 квітня 2011 року в честь 50-ї річниці польоту людини в космос.

День працівників ракетно-космічної галузі України святкують ті, хто так чи інакше пов’язаний з космонавтикою. Свято встановлене указом Президента від 13 березня 1997 року.