Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
Виробництво нової серії “Володаря кілець” в Новій Зеландії на суму 1 млрд доларів США було припинено на два тижні. Персонал заявив, що “немає чітких відповідей на питання, коли відновлюватися зйомки”.
The New Zealand Herald опублікував рада від продюсерів GSR Productions, розісланий в неділю всім акторам і знімальній групі, в якому говорилося: “Через заходи UAP [Untitled Amazon Project] призупинив зйомки на наступні два тижні, починаючи з понеділка, 16 березня”.
Попередньо, ніхто зі знімальної команди не дав позитивний результат на коронавірус.
Варто відзначити, що зйомки проводилися в Окленді, найбільшому місті Нової Зеландії.
Серіал мав вийти на Amazon Prime в 2021 році.
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