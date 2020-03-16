У Новій Зеландії знімальна команда серіалу стрімінгового сервісу Amazon "Володар кілець" зупинила виробництво і звільнила 800 осіб персоналу після того, як 13 березня країна закрила свої кордони через пандемію коронавірусу на планеті.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Виробництво нової серії “Володаря кілець” в Новій Зеландії на суму 1 млрд доларів США було припинено на два тижні. Персонал заявив, що “немає чітких відповідей на питання, коли відновлюватися зйомки”.

The New Zealand Herald опублікував рада від продюсерів GSR Productions, розісланий в неділю всім акторам і знімальній групі, в якому говорилося: “Через заходи UAP [Untitled Amazon Project] призупинив зйомки на наступні два тижні, починаючи з понеділка, 16 березня”.

Попередньо, ніхто зі знімальної команди не дав позитивний результат на коронавірус.

Варто відзначити, що зйомки проводилися в Окленді, найбільшому місті Нової Зеландії.

Серіал мав вийти на Amazon Prime в 2021 році.