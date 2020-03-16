Про це актриса повідомила у себе в Instagram.
“Сиджу в ізоляції будинку з діагнозом коронавірус. Вже майже тиждень хворію. Температура і слабкість – мої основні симптоми. Будьте обережні і сприймайте це серйозно”, – написала вона.
Ольга Куриленко народилася в Бердянську, в 16 років вона виїхала в Париж, де працювала моделлю. Потім вона пішла в кінематограф. Найвідоміші фільми Куриленко – “Квант милосердя” (де вона зіграла дівчину Джеймса Бонда), “Облівіон”, “Хітмен”, “Макс Пейн”, “Агент Джонні Інгліш: Нова місія”.
Раніше повідомлялося, що у Львові з понеділка, 16 березня, закривають всі торговельні заклади для запобігання поширенню коронавірусу на території міста. Буде закрито все, крім продуктових, аптек і заправок.
- Нагадаємо, в Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Голова Уряду Денис Шмигаль для уникнення поширення коронавірусу закликав українців утриматися від міжміських поїздок.
- Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець рекомендує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення COVID-19.