Українська і французька актриса і модель Ольга Куриленко, відома зокрема за роллю подруги Джеймса Бонда, заявила про зараження коронавірусом COVID-19.

Про це актриса повідомила у себе в Instagram.

“Сиджу в ізоляції будинку з діагнозом коронавірус. Вже майже тиждень хворію. Температура і слабкість – мої основні симптоми. Будьте обережні і сприймайте це серйозно”, – написала вона.

Ольга Куриленко народилася в Бердянську, в 16 років вона виїхала в Париж, де працювала моделлю. Потім вона пішла в кінематограф. Найвідоміші фільми Куриленко – “Квант милосердя” (де вона зіграла дівчину Джеймса Бонда), “Облівіон”, “Хітмен”, “Макс Пейн”, “Агент Джонні Інгліш: Нова місія”.

Раніше повідомлялося, що у Львові з понеділка, 16 березня, закривають всі торговельні заклади для запобігання поширенню коронавірусу на території міста. Буде закрито все, крім продуктових, аптек і заправок.