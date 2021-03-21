Коронавірус COVID-19 почав циркулювати в жовтні 2019 року і міг не стати світовою пандемією, якби один з інфікованих не прийшов в грудні на ринок морепродуктів в Ухані.

Про це повідомляє американський телеканал CNN, посилаючись на результати дослідження, опублікованого в науковому журналі Science.

Дослідники поставили мету – розібратися, коли коронавірус міг з’явитися в Китаї і як зумів поширитися по всьому світу.

Вони прийшли до висновку, що “тільки невезіння і штовханина на ринку морепродуктів в Ухані дали вірусу необхідну перевагу, щоб поширитися по всьому світу”.

Майкл Воробей, професор еволюційної біології в Університеті Арізони, який працював над дослідженням, зазначив, що коронавірусу потрібен був “випадковий випадок”, щоб поширитися по всьому світу.

“Якби все було трохи по-іншому, якби та перша людина, яка принесла його на ринок в Ухані, вирішила нікуди не йти в той день, або навіть була занадто хворою, щоб йти, і просто залишилася вдома, або те й інше, то пандемії могло б не бути. Можливо, ми навіть не дізналися б про це”, – сказав він.

Щоб прийти до такого висновку, дослідники використовували метод молекулярного датування. Вони вимірювали швидкість, з якою поширювався і мутував вірус, щоб обчислити, як довго він взагалі існує.

Вони також створили комп’ютерні моделі, щоб показати, коли і як він почав поширюватися.

“Наше дослідження було розроблено, щоб відповісти на питання, як довго SARS-CoV-2 міг поширюватися в Китаї до того, як його виявили”, – сказав Джоел Вертхайм, доцент Відділення інфекційних захворювань і глобального громадської охорони здоров’я Каліфорнійського університету.

Для цього вчені заміряли три елементи: те, як SARS-CoV-2 поширювався в Ухані до локдауну, генетична різноманітність вірусу в Китаї й повідомлення про ранні випадки COVID-19 в Китай. Об’єднавши ці показники, вони вирішили, що перший випадок зараження коронавірусом на території Китаю стався не раніше середини жовтня 2019 року, коли SARS-CoV-2 почав циркулювати в провінції Хубей.

В період з жовтня по грудень цим вірусом заразилися близько 10 осіб, не більше.

Спалах почалася після того, як хтось, інфікований коронавірусом в активній фазі, вирушив на ринок в Ухані.

Вчені зазначили, що геном коронавірусу SARS-CoV-2 з’явився саме в Китаї. Тому всі випадки зараження на території Європи й США, які кваліфікують, як коронавірус, вважають неправдивими, бо геноми відрізняються.

Яка тварина стало джерелом вірусу – невідомо. Генетичні дані показують, що кажани є носіями близькоспорідненого вірусу, але це могло бути й інша жива істота.

Дослідники зазначили, що небезпечні віруси по типу SARS-CoV-2 з’являються набагато частіше, але через сприятливий збіг обставин, можуть не встигнути інфікувати багато людей.

“Можливий такий сценарій: вірус SARS-CoV-2 поширювався серед дуже невеликої кількості людей в жовтні, листопаді та грудні, а потім потрапив на ринок морепродуктів в Ухані”, – сказав Воробей.

Тобто ринок не був місцем, де люди вперше заразилися вірусом, а просто місцем, звідки він зміг поширитися.