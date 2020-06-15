Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).
Усього в Україні 497 284 зразки досліджено методом ПЛР та 81 168 зразків — методом ІФА.
Усього захворювання підтверджено у 2350 дітей та 5537 медиків. Госпіталізації потребували 9043 осіб, підключення до апарату ШВЛ – 318 пацієнтів. 22 767 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.
Загалом випадки підтверджено:
- Вінницька область — 1423 (862 одужав);
- Волинська область — 1438 (449 одужали);
- Дніпропетровська область — 998 (721 одужав);
- Донецька область — 334 (128 одужали);
- Житомирська область — 1087 (547 одужали);
- Закарпатська область — 1680 (686 одужали);
- Запорізька область — 529 (335 одужали);
- Івано-Франківська область — 1766 (1030 одужали);
- Київ — 3957 (1164 одужали);
- Київська область — 2024 (771 одужав);
- Кіровоградська область — 586 (476 одужали);
- Луганська область — 57 (47 одужали);
- Львівська область — 2933 (632 одужали);
- Миколаївська область — 321 (212 одужали);
- Одеська область — 1117 (424 одужали);
- Полтавська область — 278 (257 одужали);
- Рівненська область — 2369 (1316 одужали);
- Сумська область — 227 (163 одужали);
- Тернопільська область — 1467 (1022 одужали);
- Харківська область — 1542 (741 одужали);
- Херсонська область — 183 (174 одужали);
- Хмельницька область — 559 (416 одужали);
- Черкаська область — 552 (356 одужали);
- Чернівецька область — 3959 (1243 одужали);
- Чернігівська область — 424 (81 одужали).
- Станом на 14 червня в Україні підтверджено 31 154 випадки COVID-19, з них 14 082 людини одужало, 889 померли. За останню добу лабораторно підтверджено 648 випадків.