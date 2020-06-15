Станом на 15 червня, в Україні підтверджено 31 810 випадків COVID-19, з них 14 253 одужали, 901 помер. За останню добу лабораторно підтверджено 656 випадків.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Усього в Україні 497 284 зразки досліджено методом ПЛР та 81 168 зразків — методом ІФА.

Усього захворювання підтверджено у 2350 дітей та 5537 медиків. Госпіталізації потребували 9043 осіб, підключення до апарату ШВЛ – 318 пацієнтів. 22 767 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька область — 1423 (862 одужав);

Волинська область — 1438 (449 одужали);

Дніпропетровська область — 998 (721 одужав);

Донецька область — 334 (128 одужали);

Житомирська область — 1087 (547 одужали);

Закарпатська область — 1680 (686 одужали);

Запорізька область — 529 (335 одужали);

Івано-Франківська область — 1766 (1030 одужали);

Київ — 3957 (1164 одужали);

Київська область — 2024 (771 одужав);

Кіровоградська область — 586 (476 одужали);

Луганська область — 57 (47 одужали);

Львівська область — 2933 (632 одужали);

Миколаївська область — 321 (212 одужали);

Одеська область — 1117 (424 одужали);

Полтавська область — 278 (257 одужали);

Рівненська область — 2369 (1316 одужали);

Сумська область — 227 (163 одужали);

Тернопільська область — 1467 (1022 одужали);

Харківська область — 1542 (741 одужали);

Херсонська область — 183 (174 одужали);

Хмельницька область — 559 (416 одужали);

Черкаська область — 552 (356 одужали);

Чернівецька область — 3959 (1243 одужали);

Чернігівська область — 424 (81 одужали).