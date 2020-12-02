Станом на 2 грудня в Україні за добу одужало від коронавірусу COVID-19 більше людей, ніж захворіло.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 13 141 людина: з них 744 дитини і 579 медиків.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: в м. Київ (1735), Одеській (1147), Київській (975), Запорізькій (947) і Сумській (727) областях.

Протягом доби померли 169 пацієнтів. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 12 717 людей. Одужали за добу 13 882 пацієнта. З початку епідемії коронавірус подолали 369 054 пацієнта.

Всього в Україні зафіксовано 758 264 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 67 626 тестувань на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 44 445, а методом ІФА – 23 181).

За весь час було проведено 4 млн 607 тис. 034 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 74 012 випадків; 1339 пацієнтів померли, 23 763 одужали;

• Вінницька область – 17 715 випадків; 302 людини померли, 9952 одужали;

• Волинська область – 24 791 випадок; 441 пацієнт помер, 17 189 одужали;

• Дніпропетровська область – 40 148 випадків; 917 осіб померли, 22 413 одужали;

• Донецька область – 23 752 випадки; 418 людей померли, 13 002 одужали;

• Житомирська область – 30 233 випадки; 509 осіб померли, 20 146 одужали;

• Закарпатська область – 23 646 випадків; 539 осіб померли, 14 357 одужали;

• Запорізька область – 32 555 випадків; 321 пацієнт помер, 5490 одужали;

• Івано-Франківська область – 37 546 випадків; 647 людей померли, 14 028 одужали;

• Київська область – 39 503 випадки; 703 людини померли, 13 240 одужали;

• Кіровоградська область – 5506 випадків; 168 пацієнтів померли, 2394 одужали;

• Луганська область – 6467 випадків; 176 пацієнтів померли, 4567 одужали;

• Львівська область – 47 477 випадків; 1276 осіб померли, 30 811 одужали;

• Миколаївська область – 19 448 випадків; 316 осіб померли, 6284 одужали;

• Одеська область – 46 985 випадків; 593 пацієнта померли, 9986 одужали;

• Полтавська область – 23 291 випадок; 505 осіб померли, 12 701 одужали;

• Рівненська область – 31 798 випадків; 394 людини померли, 24 572 одужали;

• Сумська область – 30 354 випадки; 383 пацієнта померли, 12 349 одужали;

• Тернопільська область – 28 375 випадків; 385 людей померли, 22 408 одужали;

• Харківська область – 56 361 випадок; 766 осіб померли, 34 738 одужали;

• Херсонська область – 10 659 випадків; 215 осіб померли, 4941 одужали;

• Хмельницька область – 30 228 випадків; 446 осіб померли, 17 810 одужали;

• Черкаська область – 24 046 випадків; 211 пацієнтів померли, 9816 одужали;

• Чернівецька область – 34 150 випадків; 656 осіб померли, 15 734 одужали;

• Чернігівська область – 19 218 випадків; 91 пацієнт помер, 6363 одужали.